Metin Akpınar'dan dikkat çeken seçim yorumu: 'Bükemediğin bileği öpeceksin'

Türkiye, 4 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçimlerine kilitlenirken yaşlısından gencine herkes seçimleri konuşuyor.

Bu kapsamda uzun süredir sessizliğini koruyan Metin Akpınar, Kafa TV isimli bir youtube kanalında ortaya çıktı. Ve dikkat çeken ilginç bir seçim yorumu gerçekleştirdi.

"BABA METAFORUNU EN NET ERDOĞAN'DA GÖRÜYORUZ"

Baba metaforunun en net Erdoğan'da görüldüğünü belirten Akpınar şöyle konuştu:

Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforununda etrafında birleşmeye neden oldu. Haberin Devamı

"OYLARINI İKTİDARA VERMELERİ GAYET NORMAL"

Deprem bölgesinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteği de değerlendiren Akpınar şu ifadeleri kullandı:

11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı. Millet ittifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.

"BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN"

Seçimlerin kaybedilme ihtimali üzerine de konuşan ünlü oyuncu şöyle devam etti:

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Başarısızlık olduğunda sabredip sonuca katlanmak zorundayız. Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok. Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok.

Metin Akpınar 21 Aralık 2018 tarihinde Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış ve uzun bir yargılama sürecinden sonra beraat etmişti.