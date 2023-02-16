Metin Arda Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Arda Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Arda Cetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Arda Cetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Arda Cetin 19 Eylül 2004 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Metin Arda Çetin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Arda Cetin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metin Arda Cetin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Metin Arda Cetin'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Metin Arda Cetin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ardacetin_3/

Metin Arda Cetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Arda Cetin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Metin Arda Cetin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Arda Cetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

17 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

Metin Arda Cetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Arda Cetin şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ada Gücü Spor, Altay SK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.