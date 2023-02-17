Metin Bahtiyari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Bahtiyari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Bahtiyari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Bahtiyari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Bahtiyari 25 Haziran 2001 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Bahtiyari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metin Bahtiyari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Metin Bahtiyari'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metin Bahtiyari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Bahtiyari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Metin Bahtiyari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Bahtiyari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

26 Ağu 2020 yılında Rapperswil II

1 Ocak 2021 yılında Rapperswil-Jona

1 Ocak 2023 yılında SC YF Juventus

Metin Bahtiyari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Bahtiyari şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Teufen, FC Rapperswil-Jona, Grasshopper Club Zürich

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.