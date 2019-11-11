Metin Diyadin kimdir? internette araştırılıyor. MKE Ankaragücü'nün teknik direktör Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı alması yönündeki son dakika haberleri Metin Diyadin hakkında arama yapılmasına yol açtı. Peki Metin Diyadin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

METİN DİYADİN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Metin Diyadin 16 Şubat 1968, Trabzon doğumlu Türk eski futbolcu, teknik direktördür.

METİN DİYADİN'İN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile ilk maçına 1988 yılıında çıktı. O zamanlar 2. Lig'de mücadele eden takımın mihenk taşlarından olan Diyadin, kazanılan şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu. 1998 yılına kadar 284 maçta forma giyen Diyadin, kulüp tarihinin formayı en fazla giyen 5. oyuncusu oldu. Toplamda 23.176 dakika sahada kalan Diyadin, 32 gol kaydetti. Fenerbahçe'ye transferinden sonra talihsiz bir sakatlık geçirdikten sonra eski performansına dönemedi. Sakatlık sonrası Göztepe'de başarılı bir performans sergiledi.

METİN DİYADİN'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

18 Eylül 2005'te 2. Lig B Kategorisi'nde mücadele eden Gençlerbirliği Oftaş'ın (şimdiki adı Hacettepe SK) başına geçmiş ve Oftaş'ı o yıl "çok genç" bir takım olmasına karşın şampiyon yaparak 2. Lig A Kategorisine yükseltmiştir. 2006-2007 sezonunda Gençlerbirliği Oftaş olan ve yine son derece genç ve tecrübesiz olan takımı inanılmaz bir performansla şampiyonluğa götürürken, son 4 haftada 2 ve 2 mağlubiyet alınca son derece tartışmalı bir şekilde 4 Nisan 2007'de görevinden alınmıştır. Göreve Metin Diyadin'in yardımcı antrenörü Osman Özdemir devralmıştır ve takımı 1. Lig şampiyonu yapıp Süper Lig'e yükselmesini sağlamıştır.

2007-08 sezonundan itibaren Eskişehirspor takımını çalıştırmış ve Sergen Yalçın kadroya almadığı için yönetim tek taraflı sözleşmesini fesh etmiştir.

2008-09 sezonunda Çaykur Rizespor ile 2 yıllık kontrat imzalamıştır. 2008-09 sezonunun yarısında Çaykur Rizespor'la yollarını ayırmıştır. 2009-10 futbol sezonunda Trabzonspor tenik direktörü Hugo Broos'un yardımcılığına getirilmiştir.

Orduspor teknik direktörlüğünden istifa eden Uğur Tütüneker yerine getirilmiştir. 26 hafta'da lig'de 5. sırada bulunan Orduspor'u sezon sonuna kadar yenilgi yüzü görmeden lig'i 5. sırada tamamlamasını ve 1. Lig play-off karşılaşmalarına katılmasını sağladı. Ardından Play-off şampiyonluğu yaşayarak Orduspor'la Süper Lig'e yükselmesini sağladı. Bunun üzerine sezon sonuna kadar süreli olan sözleşmesi uzatildi.13.12.2011 tarihinde Orduspor takımındaki görevinden istifa etti. Şu anda Göztepe A.Ş'de görev yapmaktadır. 2011-12 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, Süper Lig'e yükselmek için oynanan play-off'ların final maçında Adanaspor'u 3-2 yeneren Süper Lig'e yükseldi. 2012-2013 sezonunun 5. haftasında Kasımpaşa ile 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile ligde 3. sırada olmasına rağmen, olaylı bir şekilde kendisinin görevine yönetimce son verildi.2013-14 sezonu için Gençlerbirliği teknik direktörlüğüne getirilmiştir.2013-2014 sezonunun 8.haftasında 3-1'lik Kasımpaşa SK yenilgisinden sonra karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Metin Diyadin Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak çalışıyordu.