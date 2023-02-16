Metin Esmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Esmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Esmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Esmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Esmer 25 Şubat 2000 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Esmer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Metin Esmer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Metin Esmer'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Metin Esmer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/metinesmer_/

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Metin Esmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Esmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Metin Esmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Esmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2019 yılında Bağlar Belediye

1 Ekim 2020 yılında Amed SK

27 Temmuz 2022 yılında Eynesil Bld

Metin Esmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Esmer şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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