Metin İlhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin İlhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Metin İlhan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Metin İlhan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Metin İlhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin İlhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin İlhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin İlhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin İlhan 10 Ağu 1995 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Metin İlhan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin İlhan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metin İlhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Metin İlhan'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metin İlhanboyu ve yaşı kaç

Metin İlhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin İlhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Metin İlhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin İlhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ankaragücü

7 Ocak 2016 yılında Gölbaşıspor

30 Haziran 2016 yılında Ankaragücü

25 Ağu 2016 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2017 yılında Ankaragücü

21 Ağu 2017 yılında Ankara Adliye

30 Haziran 2018 yılında Ankaragücü

28 Ağu 2018 yılında Silivrispor

16 Eylül 2020 yılında Yozgatspor 1959

26 Ağu 2021 yılında Hacettepe

22 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Metin İlhan kimdir

Metin İlhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin İlhan şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ankara Emniyetspor, MKE Ankaragücü

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Metin İlhan nereli

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