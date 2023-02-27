Metin Karayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Karayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Karayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Karayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Karayer 18 Mayıs 1992 tarihinde Sarreguemines şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Karayer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metin Karayer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Metin Karayer'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Metin Karayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Karayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metin Karayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Karayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pr. Niederkorn

Metin Karayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Karayer şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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