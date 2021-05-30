Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Metin Kıratlı'nın hayatı merak konusu haline geldi. En yüksek devlet memuru sıfatıyla görev alan Kıratlı hakkında, internet kullanıcıları arama motorlarında, Metin Kıratlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Metin Kıratlı maaşı konularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

METİN KIRATLI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1969 yılında Konya - Ereğli’de doğan 52 yaşındaki Metin Kıratlı, ilk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı.

1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.

Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat Antalyal'ya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30/12/2011 yılından 2014 yılına kadar genel müdür olarak görev yaptı.

2014 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Metin Kıratlı, 'En yüksek devlet memuru' sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı.

Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

Görev Yerleri:

1994-1998 Ulaş (Sivas) Hakimliği,

1998-2000 Çaldıran Hakimliği,

2000-2003 Yalvaç Hakimliği,

2003-2004 Manavgat Hakimliği,

2004-2008 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği,

2008-2011 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

2011-2012 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı,

2012- 2014 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,

2014 - 2018 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı,

02 Ağustos 2018 – (Halen) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı.

METİN KIRATLI MAAŞI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın aylık gelirinin 84 bin 702 lira olduğunu belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın ayrı ayrı kurumlardaki görevlerinden aldığı maaşları aktardı.

Buna göre Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından 22.906 TL alıyor.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak 24 bin lira maaş alıyor.

Maaşa araç, yolculuk, seyahat, konaklama, temsil gideri, aile sağlık yardımı, prim, vergi muafiyeti dahil değil.

Kıratlı, YÖK Üyeliğinden ise 37.796 TL alıyor. Bu üç maaşın toplamında ise Kıratlı’nın aylığı 84 bin 702 TL oluyor.

Fakat Kıratlı'nın maaş bilgisine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.