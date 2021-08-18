Metin - Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlısert programında yeniden gündeme gelmesiyle öğrendiği Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü evinde öldürülmesi olayı uzun süre konuşulmuştu. Çiftin oğulları Osman Büyükşen'in cinayetin aydınlatılması için yaptığı çağrıların ardından jandarma bünyesinde kurulan özel ekip cinayeti çözmüştü.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ile birlikte sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Bu kapsamda Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen, edinilen bilgilere henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Cezaevinde bulunan doktorun ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, bir saat yapılan müdahalelere rağmen hayatının kaybetti.

Okşen'in ölümünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.

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