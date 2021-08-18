Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman?Aşkın Tarifi seyircisini üzen haber! Dizi için final kararı alındı!Salgında vaka ve vefat sayıları artışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacakGalatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Kadro dışı bırakılacak ve para cezası kesilecek!Fahriye Evcen yeni dizisi Alparslan için ata bindi! Burak Özçivit'in oğlu Karan ile paylaşımı dikkat çekti: "Ailece sevdiğimiz doğrudur"18 Ağustos A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik aletler en uygun fiyatlarla A101'de!18 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!İBB'nin Tuzla'daki hayvan bakımevinde büyük skandal! Telef olmuş hayvanları yakıyorlar, çukurlarda çürümeye bırakıyorlarFenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Metin - Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

Metin - Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde Metin - Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Zekeriya Okşen, tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Metin - Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Müge  Anlı ile Tatlısert programında yeniden gündeme gelmesiyle öğrendiği Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü evinde öldürülmesi olayı uzun süre konuşulmuştu. Çiftin oğulları Osman Büyükşen'in cinayetin aydınlatılması için yaptığı çağrıların ardından jandarma bünyesinde kurulan özel ekip cinayeti çözmüştü.

Metin - Nejla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında  gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ile birlikte sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Metin - Nejla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

CEZAEVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Bu kapsamda Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen, edinilen bilgilere henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Metin - Nejla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Cezaevinde bulunan doktorun ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, bir saat yapılan müdahalelere rağmen hayatının kaybetti. 

Okşen'in ölümünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı. 

{TITLE_STRIP}Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin tl...

{TITLE_STRIP}Taşlar şimdi yerine oturdu! Kamoyunda ses getiren Büyükşen cinayetinde kilit adam konuştu: Cinayetten 20 gün önce ayrılmıştık!

{TITLE_STRIP}Osman Büyükşen'den sitem dolu paylaşım: Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır

{TITLE_STRIP}Türkiye'nin kilitlendiği Büyükşen cinayetinde korkunç detaylar! Gelin Betül'den ilk açıklama... 'Hamileyim' yalanıyla adresi öğrenmiş!

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA... Büyükşen cinayeti nihayet çözüldü! Olayda mavi kapı detayı...

{TITLE_STRIP}Büşra Büyükşen, Anne ve babasının katillerinin bulunmasının ardından ilk kez konuştu: Hakkımı helal etmiyorum!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT