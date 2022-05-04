Metin Özlen kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Metin Özlen biyografisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki Metin Özlen kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Metin Özlen biyografisi...

METİN ÖZLEN KİMDİR, NERELİ?

3 Nisan 1940 tarihinde İstanbul, Kanlıca’da dünyaya gelen Metin Özlen'in annesi Sıdıka Nebile Hanım babası Salih Kemalettin Efendi’dir. Karagöz yapım tekniğini küçük yaşlarda dedesi Hayri Beyden dinlediği hikâyeler ile öğrendi, geliştirdi.

İlk tasvirlerini kartondan yaptı.16 yaşından itibaren deve ve sığır derileri kullanmaya başladı. Tasvir yapımında nevrekan ismi verilen bıçak ile işleme tekniğini geliştirerek, klasik tarzda sayısız figür yaptı. 1962 yılında, İstanbul’da yayımlanan Ekspres Gazetesi’nde karikatürist ve ressam olarak çalışmaya başladı. Resimli roman kahramanı olarak kendi tiplemesi olan Feleksiz’i günlük, halk tiplemesi olan Nasreddin Hoca’yı da haftalık olarak çizmeye başladı. Cemalettin Saraçoğlu’ndan çok değerli tasvir kalıplarını ve yapım aletleri koleksiyonunu satın aldı. Tasvirlerinde klasik stil ile kendine ait olan modern stil ustalıkla bir araya gelmişti.

Sanatçının Kültür Bakanlığınca 1997 de basılan ‘Eski ve Yeni Karagöz Oyunları Metinleri’ kitabındaki oyunları birlikte hazırladılar. 1976 yılına kadar amatör olarak çalışan sanatçı, aynı yıl Kültür Bakanlığı’nın açtığı 1. Ulusal Karagöz yarışmasında, 13 sanatçı arasında Türkiye 1. olmuş, profesyonel sanat hayatına adımını attı. Klasik olarak bilinen ve kaybolmaya yüz tutmuş “Ferhat ile Şirin” ve “Leyla ile Mecnun” isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştır.

Metin Özlen, var olan veya var olup unutulmuş birçok kapsamlı oyunu hayal perdesinde tekrar yorumlamış ve canlandırmıştır. Sanatçı, 3 Mayıs 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.