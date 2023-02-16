Metin Peker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Peker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Peker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Peker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Peker 11 Nisan 1993 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Peker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Metin Peker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Metin Peker'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metin Peker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Peker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metin Peker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Peker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Karşıyaka U21

27 Ağu 2014 yılında Batman Petrol

6 Ağu 2015 yılında Karşıyaka U21

18 Ağu 2015 yılında Turgutluspor

27 Ocak 2016 yılında Karşıyaka U21

1 Temmuz 2016 yılında Karşıyaka

Metin Peker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Peker şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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