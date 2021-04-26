İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yeni konuğu Metin Şentürk oldu. Ünlü sanatçı müzik programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki Metin Şentürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli, evli mi? Metin Şentürk kaç yaşında kör (görme engelli) oldu?

METİN ŞENTÜRK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ, EVLİ Mİ?

16 Mayıs 1966 İstanbul Fatih doğumlu olan Metin Şentürk şuanda 54 yaşındadır. Mustafa Şentürk, Mithat Şentürk, Bayram Şentürk adında 3 kardeşi bulunmaktadır.

Şentürk 2006'da armatör Kalkavan Ailesi’nin kızları Fulya Kalkavan, ile gizlice evlendi. Sıkıntılı geçen evliliklerinde Fulya Kalkavan, troid kanserine yakalandı. Çift 2014 yılında boşandı.

Metin Şentürk'ün 2006–2014 yılları arasında evli kaldığı Fulya Kalkavan'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fulya Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli?

METİN ŞENTÜRK KAÇ YAŞINDA KÖR (GÖRME ENGELLİ) OLDU?

Metin Şentürk henüz 3 yaşındayken evde geçirdiği bir kaza sonucunda gözlerini kaybetti.

Ardından eğitimine İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başladı. Liseyi Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okudu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 1987-1988 yılları arasında konservatuvardan mezun oldu.

2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü oldu. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo desteği ile GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürdü.

Bunların dışında 2015'in Haziran ayında Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu.

OYNADIĞI FİMLER

Cennet Mahallesi – Kendisi (Konuk oyuncu) – 2006

Zengin Kız Fakir Oğlan – Kendisi (Konuk oyuncu) – 2012

Seksenler – Ferit – 2019

ALBÜMLERİ

Elimdeki Fotoğrafın, (1987 – Yaşar Kekeva Plak)

Bırakma Beni, (1991 – Yaşar Kekeva Plak)

Allah Biliyor, (1992 – Raks Müzik)

Yaktın Beni, (1993 – Raks Müzik)

Sana Aitim, (1995 – Raks Müzik)

Son Nokta, (1996 – Raks Müzik)

Dünya Güzeli, (1997 – Raks Müzik)

Sahte Dünya, (1999 – Prestij Müzik)

Hazinem, (2000 – Prestij Müzik)

Yolun Yarısı,(2001 – Şentürk Müzik)

Dönmem Gerek,(2002 – Şentürk Müzik- Mod Müzik)

Kalpten Kalbe,(2003 – Avrupa Müzik)

Masal,(2006 – Seyhan Müzik)

Zamanda Yolculuk,(2008 – Seyhan Müzik)

Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği, (2009 – Seyhan Müzik)

Bana Sen Lazımsın, (2012 – Seyhan Müzik)

Kelebek , (2015 – DMC)