Ünlü şarkıcı Metin Şentürk sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Peki Metin Şentürk koronavirüs mü oldu? | Metin Şentürk Kimdir? Nereli ve Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

METİN ŞENTÜRK KORONİRÜS MÜ OLDU?

Metin Şentürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Metin Şentürk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şuan iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum"

METİN ŞENTÜRK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Metin Şentürk 16 Mayıs 1996 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır. Birçok albüm çıkaran şarkıcı 87-88 yıllarında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı bitirmiştir. Peki Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında?

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h)

Siyasi yaşamı

Şentürk Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olmuştur.

Diskografi

Elimdeki Fotoğrafın, (1987 - Yaşar Kekeva Plak)

Bırakma Beni, (1991 - Yaşar Kekeva Plak)

Allah Biliyor, (1992 - Raks Müzik)

Yaktın Beni, (1993 - Raks Müzik)

Sana Aitim, (1995 - Raks Müzik)

Son Nokta, (1996 - Raks Müzik)

Dünya Güzeli, (1997 - Raks Müzik)

Sahte Dünya, (1999 - Prestij Müzik)

Hazinem, (2000 - Prestij Müzik)

Yolun Yarısı,(2001 - Şentürk Müzik)

Dönmem Gerek,(2002 - Şentürk Müzik- Mod Müzik)

Kalpten Kalbe,(2003 - Avrupa Müzik)

Masal,(2006 - Seyhan Müzik)

Zamanda Yolculuk,(2008 - Seyhan Müzik)

Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği, (2009 - Seyhan Müzik)

Bana Sen Lazımsın, (2012 - Seyhan Müzik)

Kelebek , (2015 - DMC)