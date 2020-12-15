Metin Şentürk koronavirüse yakalandı!
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından takipçilerine koronavirüse yakalandığının bilgisi verdi. Yaptığı konuşmada ''Sağlık durumum şuan iyi ve endişe edilecek bir durum yok'' diyen Şentürk'ün o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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15 Aralık 2020 Salı 10:04
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