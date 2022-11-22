Metin Şentürk, Van Gölü canavarını aramaya çıktı: Göle canavarı avlamaya ineceğim

Sevilen sanatçılar arasında yer alan Metin Şentürk Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün “Genç Bakış Açısı Programı” çerçevesinde Muş'a geldi. Burada KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya gelen Metin Şentürk daha sonra Van'a geldi.

Tarihi Akdamar Adası’na sırtını vererek Van Gölü'ne açılan Metin Şentürk sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Van Gölü canavarını aramaya geldiğini ifade etti.

"BAKALIM BU CANAVAR NEREDE"

Şentürk videoda, "Van Gölü’nün kenarına oturdum, az sonra canavarı avlamaya ineceğim göle. Bakalım bu canavar nerede. Bir zamanlar Van Gölü canavarı efsanesi vardı. Çok güzel, hava da güzel. Van Gölü’nün etrafında yürüyüş yapacağım. Mübarek deniz ya” ifadelerini kullandı.

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Şentürk'ün sosyal medya hesabında paylaştığı videosu ise kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı.