Metin Sipahioğlu basın açıklaması canlı izle | Fenerbahçe (FB) TV canlı izle

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1959 yılı öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi üzerine süren tartışmalar artarken Fenerbahçe TV'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu iddialar ve açıklamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

METİN SİPAHİOĞLU BASIN AÇIKLAMASI CANLI İZLE | FENERBAHÇE (FB) TV CANLI İZLE

Metin Sipahioğlu'nun basın açıklamasını Fenerbahçe TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe TV'yi izlemek için tıklayınız.

Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Galatasaray başkanı bilgisizce, art niyetli konuşuyor.

Fenerbahçe'nin duruşu bellidir. Tarihi de tertemiz bir şekilde ortadadır. Hangi kulüp için bugünün terör örgütü liderinin, zamanın cemaat liderinin 'Onları dualarla ve himmetlerle ayağa kaldırmalıyız, her şeyi yapmamız lazım' dediği ortadadır.

2014 yılında bir önceki Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bugünkü 19. gerçekteki 28. şampiyonluğunu kutlarım." ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımlar yapılmıştır.

Fenerbahçe Cumhuriyeti, bir metafordur. Galatasaray, bir maç öncesi 'Tek Krallık Galatasaraylılık' şeklinde pankart paylaştı. Biz bununla ilgili Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyorlar, krallık istiyorlar mı diyelim."

Metin Sipahioğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fenerbahçe'deki görevi ne? Mesleği ne?