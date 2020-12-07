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Metin Tokat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Metin Tokat hangi takımı tutuyor, TFF'de görevi ne?

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kadrosunda görev alan Metin Tokat, Süper Lig maçlarının ardından gündeme gelen isimlerden birisi. Peki, Metin Tokat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Metin Tokat hangi takımı tutuyor, TFF'de görevi ne? İşte detaylar...

Metin Tokat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Metin Tokat hangi takımı tutuyor, TFF'de görevi ne?

Merkez Hakem Kurulunda bu sezonun kadrosunda yer alan Metin Tokat, Süper Lig'de hakem hatalarının gündemde olduğu maçların ardından en çok konuşulan isimlerin arasına giriyor. Futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alan Metin Tokat hakkında bu haberimizi derledik. Peki, Metin Tokat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Metin Tokat hangi takımı tutuyor, TFF'de görevi ne? İşte detaylar...

METİN TOKAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? TFF'DE GÖREVİ NE?

Futbolda 2020-2021 sezonuyla birlikte yeni MHK'nın Başkanvekili olarak seçilen Metin Tokat, aynı zamanda Süper Lig maçlarının hakem atamalarıyla ilgilenen kişidir. Tokat, 27 Mayıs 1960 tarihinde Batman'da dünyaya geldi. Siirt kökenli bir ailenin çocuğu olarak Batman'da doğan Metin'in babası eski hakem Talat Tokat'tır. 1980 yılından 2006 yılına kadar 26 sene hakemlik yapmıştır. Hakemlik kariyeri boyunca 305 maç yönetmiştir.

Metin Tokat'ın hangi takımı tuttuğu konusunda birçok spekülasyon dolaşmasına rağmen bu konu netlik kazanmış değil. 

Metin Tokat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Metin Tokat hangi takımı tutuyor, TFF'de görevi ne?

Onur Çelik
Spor Editörü


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