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  3. Metin Topuz'un yargılandığı davayı ABD Başkonsolosu da izliyor

Metin Topuz'un yargılandığı davayı ABD Başkonsolosu da izliyor

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını...

Metin Topuz'un yargılandığı davayı ABD Başkonsolosu da izliyor

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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