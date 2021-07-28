Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin tl...

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen olayı ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Olayla ilgili gözaltuna alınan ve çıktığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in verdiği ifadeler ortaya çıktı. Uzbek'in ifadesinde 100 bin TL ayrıntısı dikkat çekti. İşte o ayrıntılar...

BAŞDEMİR'LERİN ÇİFTLİĞİNDE ÇALIŞMIŞ

Abdulhamid Uzbek verdiği ifadede 6 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini ve farklı illerde çobanlık yaptığını anlattı, Uzbek ifadesinde "Türkiye'ye girdiğimde Ankara'daka yeğenimin yanına geldim. Yeğenimin yanında 20 gün kadar hiçbir işte çalışmadan kaldım." ifadelerini kullandı ve devam etti

"Sonrasında Konya'nın Ilgın ilçesine gelerek burada çobanlık yaptım. Sonra da Çankırı ilini gittim. Burada farklı yerlerde 5 ay çobanlık yaptım ve tekrar Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan köylümün yanına geldim. Burada biraz işsiz kaldıktan sonra köylüm beni Abdullah Başdemir ve Süleyman Başdemir ile tanıştırdı. Ben Başdemir'in yanında 9 ay kadar çalıştım. Parayı az bulduğum için yanlarından ayrılıp, tekrar Çankırı'ya gittim. Burada da 2 yıl çalıştıktan sonra tekrar Abdullah Başdemir'in yanında çalışmaya başladım. 2 bin TL karşılığında 3 ay daha çalıştıktan sonra tekrar Ankara Gölbaşı'na gittim. Burada 13 ay çalıştım. Kaldığım köyde jandarmalar beni yakalayıp Konya'ya getirdi" dedi.

"100 BİN TL VERSEM DÜŞMANLARIMI ÖLDÜRÜR MÜSÜN?"

Abdullah Başdemir'in düşmanlarını öldürmesi için kendisine 100 bin TL teklif ettiğini söyleyen Uzbek, "İlk çalıştığım dönemde Abdullah benim yanıma 4 kez gelerek, bana 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' diye sordu. Bende sakat bir kızımın olduğunu bu nedenle öldüremeyeceğimi söyledim. Bunları bana söylerken şaka yapmıyordu, gayet ciddiydi." dedi.

"100 BİN TL TEKLİFİ KABUL ETMEDİK"

Söz konusu 100 bin TL'yi reddettiğini öne süren Uzbek "Abdullah Başdemir'in yanında çalışan Afgan uyruklu İsmail ve Kerim'le de görüştüğümde Abdullah'ın kendilerine de birilerini öldürme karşılığında 100 bin TL teklif ettiğini söylediler. Ancak hiçbirimiz 100 bin TL teklifi kabul etmedik. Abdullah düşmanlarının kimler olduğunu bahsetmedi ve kim olduklarını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

'ÖLDÜRÜLEN KİŞİLERİ HİÇ TANIMIYORUM'

Öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen çiftini de tanımadığını belirten Abdulhamid Uzbek, "Daha önce bir tabanca ve üç tüfek ile fotoğraflarım vardı, öylesine çektirmiştim. Bu silahlar bana değil Abdullah'a ait. Bildiğim kadarıyla Abdullah'ın 5 adet tabancası, 1 adet uzun namlulu av tüfeği ve 2 adet kıza dipçikli tüfeği var. Tabancaları Abdullah ve yakınları genelde üzerlerinde taşıyolardır. Tüfeklerde çiftlikte kalıyordu. Biz hayvanları dağa götürürken tüfekleri yanımızda götürmek zorunda kalıyorduk. Abdullah'ın yanında çalışırken her işi yapardım. Abdullah bana öldürmek için 100 bin TL teklif ettiğinde ise bu teklifi reddettim. Onun adına hiç kimseyi öldürmedim. İsmil Mahallesini hiç bilmem ve oraya hiç gitmedim. Öldürülen kişileri de hiç tanımıyorum. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

Abdulhamid Uzbek'in üzerinden çıkan SIM kartlarına ve telefon incelemeye alındı, cihazlarına el konulduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.