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Metin Yener kimdir? Kaç yaşında? | Sayıştay Başkanı Metin Yener özgeçmiş

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda 255 oy alan Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi. Peki Metin Yener kimdir? Kaç yaşında? | Sayıştay Başkanı Metin Yener özgeçmiş ve detaylar haberimizde...

Metin Yener kimdir? Kaç yaşında? | Sayıştay Başkanı Metin Yener özgeçmiş

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda 255 oy alan Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi. Bu kapsamda Metin Yener kimdir? Kaç yaşında? | Sayıştay Başkanı Metin Yener özgeçmiş araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

METİN YENER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

SAYIŞTAY BAŞLKANI METİN YENER ÖZGEÇMİŞ

Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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