Metocu/Numaratör Maaşı Ne Kadar? 2021 Metocu/Numaratör Maaşları ve İş İlanları

Metocu/Numaratör görev tanımı nedir, Metocu/Numaratör ne iş yapar, Metocu/Numaratör olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metocu/Numaratör mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metocu/Numaratör Tanımı;

Dikimi yapılmak üzere hazırlanan kumaş parçalarının meto makinesi ile numaralandırma işlemini yapan kişidir.

Metocu/Numaratör Maaşı Ne Kadar? 2021 Metocu/Numaratör Maaşları

Metocu/Numaratör maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Metocu/Numaratör maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metocu/Numaratör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metocu/Numaratör Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Metocu/Numaratör Ne İş Yapar?

Metocu/Numaratör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimden gelen kumaşları beden numaralarına göre ayırmak,

b) Kumaşları orijinal numune ile karşılaştırmak , eksiği olup olmadığını kontrol etmek, hatalı ürünleri ayırmak, eksik parçaları varsa tamamlattırmak,

c) Kesimden gelen ürünleri, meto takip formu ile karşılaştırarak kontrol etmek,

d) Meto makinesinde gerekli ayarları yapmak,

e) Meto numarasını ürünün tüm parçalarına aynı numara gelecek biçimde basmak,

f) Meto sonuçları ile kesimhaneden gelen raporları karşılaştırmak,

g) Barkodlama işlemi biten ürünlerin dikim atölyesine naklini sağlamak,

h) Meto makinesinin bakım ve basit onarımlarını yapmak,

i) Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Metocu/Numaratör Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Türk Meslekler sözlüğünde Metocu/Numaratör mesleğinin meslek kodu 7543.31 olarak belirlenmiştir



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