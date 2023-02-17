Metod Jurhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metod Jurhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metod Jurhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metod Jurhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metod Jurhar 7 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metod Jurhar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metod Jurhar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Metod Jurhar'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metod Jurhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metod Jurhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metod Jurhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metod Jurhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Celje

Metod Jurhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metod Jurhar şuan NK Celje takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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