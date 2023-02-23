Metodiy Stefanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metodiy Stefanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metodiy Stefanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metodiy Stefanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metodiy Stefanov 5 Ağustos 2000 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Методий Иванов Стефанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metodiy Stefanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Metodiy Stefanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Metodiy Stefanov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metodiy Stefanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metodiy Stefanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metodiy Stefanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metodiy Stefanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pirin

21 Ocak 2019 yılında Ludogorets II

Metodiy Stefanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metodiy Stefanov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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