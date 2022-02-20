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Metodoloji ne demek, TDK'ya göre Metodoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metodoloji kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Metodoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Metodoloji nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Metodoloji kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Metodoloji ne demek, TDK'ya göre Metodoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metodoloji ne demek? Metodoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metodoloji kelimesi. Peki metodoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metodoloji nedir, metodoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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METODOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metodoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Metodoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metodoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yöntem bilimi

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