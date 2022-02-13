Metodolojik ne demek, TDK'ya göre Metodolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metodolojik ne demek? Metodolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metodolojik kelimesi. Peki metodolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metodolojik nedir, metodolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METODOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metodolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metodolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metodolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yöntem bilimsel

