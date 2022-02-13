Bakan Muş gıdadaki KDV indirimine ilişkin uyardı: 'En ağır yaptırımları uygulayacağız'Metodolojik ne demek, TDK'ya göre Metodolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAFAD, Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı! Kritik bölgeler belli oldu!Yastık altındaki altınlar nasıl sisteme kazandırılacak? İşte 'üçlü teyit sistemi'Müstağni ne demek, TDK'ya göre Müstağni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Şubat'ta BAE'ye gidiyor! Aynı zamanda Dubai Expo'yu da ziyaret edecekŞanlıurfa'da feci kaza! AFAD aracı ile halk otobüsü çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı!Bankacılık Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSpor Toto 1. Lig: Manisa FK – Menemenspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Metodolojik ne demek, TDK'ya göre Metodolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metodolojik ne demek, TDK'ya göre Metodolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metodolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Metodolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Metodolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Metodolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Metodolojik ne demek, TDK'ya göre Metodolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metodolojik ne demek? Metodolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metodolojik kelimesi. Peki metodolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metodolojik nedir, metodolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

METODOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metodolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Metodolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metodolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yöntem bilimsel

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT