Akhisarspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?New York'ta kaldırım ve yol kenarlarında yemek servisi izni yıl boyunca uzatıldıTrump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayı olacağı iddia edilen Amy Coney Barrett kimdir?MeToo hareketi'ne Danimarka'da 322 kadın siyasetçi imzaladıkları bildiri ile destek verdiFitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ettiBurak Yılmaz, Lille'in sahasında Nantes'ı 2-0 mağlup ettiği maçta ilk golünü attıSon Şampiyon kazanamıyor| Fatih Karagümrük, Başakşehir maç özeti2020-2021 Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucuElbistan Kaymakamlığından Kur'an kursunda çekilen görüntüler ile ilgili açıklamaYürek sızlatan görüntü! Köpeğe araç lastiği bağlayıp işkence yaptı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. MeToo hareketi'ne Danimarka'da 322 kadın siyasetçi imzaladıkları bildiri ile destek verdi

MeToo hareketi'ne Danimarka'da 322 kadın siyasetçi imzaladıkları bildiri ile destek verdi

Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, ülkede kadın politikacıların da cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi.

MeToo hareketi'ne Danimarka'da 322 kadın siyasetçi imzaladıkları bildiri ile destek verdi

Ülkenin köklü gazetelerinden Politiken'in "Görüş" bölümünde Danimarkalı 322 kadın siyasetçinin imzasıyla bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, parlamentodaki toplantılarda ve partilerin sosyal etkinliklerinde cinsel taciz yaşadıklarını belirten kadın siyasetçilerden 79'u karşılaştıkları taciz olaylarını anlattı.

"Artık bu soruna bir son verilmeli. Partiler sorunun varlığını kabul etmeli ve çözümü için çalışmalı." ifadesinin kullanıldığı bildiride, parlamentodaki bütün siyasi partilerden kadınların imzaları bulunuyor.

- #MeToo hareketi

Danimarka'da iş hayatında kadınlara yönelik cinsel taciz sorunu, geçen ay TV2 kanalının kadın sunucusu Sofie Linde'nin Danimarka devlet televizyonu DR'de çalışırken yaşadığı cinsel tacizi anlatmasıyla gündeme gelmişti.

Linde'nin açıklamalarının ardından medyada görev yapan 701 kadın imza toplayarak Linde'ye destek vermişti.

Bu alanda çalışan bazı kadınlar da yaşadıkları cinsel taciz olaylarını #MeToo etiketleriyle sosyal medyada ve basında paylaşmaya başlamıştı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT