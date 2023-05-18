Metoroloji 18 mayıs perşembu hava durumunu açıklayarak, İstanbul, İzmir, Ankara dahil birçok il için uyarılarda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak alarmı verdi. Bugün Ankara’da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına yurt geneline yayılırken, 25 ilde su ve sel taşkınları için tedbir uyarısı yapıldı.

ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop ve Antalya’da kuvvetli olması beklenirken, Valiliklerden sel, su baskını, dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.

Haberin Devamı

AKDENİZ'E FIRTINA UYARISI

Meteoroloji hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceğini duyururken, Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

BURSA 13°C, 17°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Çok bulutlu,doğusu yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 19°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın kuzeyi ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdenizin toroslar mevkii'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu yarın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu yarın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu; bölge genelinin(Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİVAS 9°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Amasya, Tokat, Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, Antalya Körfezi'nde doğu güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Batı Akdeniz'in batısı 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.