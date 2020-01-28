Metoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 28 Ocak hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MANİSA HAVA DURUMU

Pazartesi

Sağanak Yağışlı 5°C 12°C

Salı Sağanak Yağışlı 5°C 14°C

Çarşamba Çok Bulutlu 4°C 16°C

Perşembe Sağanak Yağışlı 6°C 14°C

Cuma Sağanak Yağışlı 3°C 12°C

MALATYA HAVA DURUMU

Pazartesi

Parçalı Bulutlu -1°C 8°C

Salı Çok Bulutlu -2°C 8°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu -3°C 5°C

Perşembe Karla Karışık Yağmurlu -1°C 7°C

Cuma Karla Karışık Yağmurlu -3°C 5°C

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Pazartesi Parçalı Bulutlu -1°C 9°C

Salı Çok Bulutlu 0°C 9°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 1°C 4°C

Perşembe Karla Karışık Yağmurlu 2°C 7°C

Cuma Karla Karışık Yağmurlu 2°C 4°C