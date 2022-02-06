Metrdotel ne demek, TDK'ya göre Metrdotel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metrdotel ne demek? Metrdotel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metrdotel kelimesi. Peki metrdotel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metrdotel nedir, metrdotel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METRDOTEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metrdotel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metrdotel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metrdotel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şef garson

