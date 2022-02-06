Metrdotel ne demek, TDK'ya göre Metrdotel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGelecek sezonu şimdiden planlayan Beşiktaş'ta Ersin'in ayrılma durumuna karşı kaleci planı da hazır!Devlet Bahçeli'den tarihi konuşmasıyla yer gök inletti! "HDP, PKK demektir, CHP de eş anlamlısı!"Mütegallibe ne demek, TDK'ya göre Mütegallibe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bandırmaspor–Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiBüyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiATV Kardeşlerim 38.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTubeSon dakika! İstanbul'da 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Metrdotel ne demek, TDK'ya göre Metrdotel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metrdotel ne demek, TDK'ya göre Metrdotel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metrdotel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Metrdotel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Metrdotel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Metrdotel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Metrdotel ne demek, TDK'ya göre Metrdotel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metrdotel ne demek? Metrdotel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metrdotel kelimesi. Peki metrdotel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metrdotel nedir, metrdotel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

METRDOTEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metrdotel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Metrdotel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metrdotel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şef garson

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT