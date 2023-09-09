Metrelerce sürüklendi, geride ayakkabısı ve kasketi kaldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Metrelerce sürüklendi, geride ayakkabısı ve kasketi kaldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Trabzon-Gümüşhane karayolunun Maçka ilçesi Mataracı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karayolunda seyir halindeki Y.E. yönetimindeki 03 EZ 781 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Yılmaz'a (89) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce sürüklenirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.E. gözaltına alınırken, karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamdan geriye ayakkabısı ve kasketi kaldı. Cenazesi ise otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Araç sol şeritten son sürat geliyormuş"

Kazada hayatını kaybeden Ali Yılmaz'ın yeğeni Kenan Öztürk, karayolunda önlem alınması için müracaat bulunduklarını belirterek "Kaza anında burada değildik olayı duyunca geldik. Dayımın karşıda evi var. Yaya geçidinden geçiyordu. Yolu kontrol ederek geçme alışkanlığı vardı. Araç sol şeritten son sürat geliyormuş. Dayım onu görmediği için tahminen yola hamle yapıyor. Burası bir yaya geçidi. Araçların hızlarını azaltmaları gerekir. Buradan geçen bir çocukta olabilir. Araç bu kurallara uymuyor. Dayım hamle yapınca araç dayıma çarpıyor. Araç onu sürüklüyor. Kazalarının olmaması için defalarca müracaatlarımız var. Burada ışık olması gerekiyor. İlgililerinden yardım bekliyoruz. Yarın kaza olmasın. Bunun önleminin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Metrelerce sürüklendi, geride ayakkabısı ve kasketi kaldı

Metrelerce sürüklendi, geride ayakkabısı ve kasketi kaldı

Metrelerce sürüklendi, geride ayakkabısı ve kasketi kaldı

Metrelerce sürüklendi, geride ayakkabısı ve kasketi kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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