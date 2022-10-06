Metrelerce yükseklikte usturayla sakal traşı oldu!

Sivas'ta iki arkadaş yamaç paraşütüne dikkat çekmek için metrelerce yükseklikte usturalı sakal traşı oldu. Amaçlarının bu spora karşı insanların ilgisini çekmek ve yamaç paraşütünün düşünüldüğünden güvenli bir spor olduğunu göstermek olduğunu belirtti.

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Metrelerce yükseklikte usturayla sakal traşı oldu!

Sivas'ta iki arkadaşın yamaç paraşütüne dikkat çekmek için havada usturalı sakal tıraşı görenleri şaşkına çevirdi. Arkadaşı ile yamaç paraşütü yapan Nihat Çökelek, metrelerce yükseklikte usturayla sakal tıraşı oldu. O anları kafa ve aksiyon kameraları ile kayıt altına aldılar. Amaçlarının bu sporu yaymak olduğunu söyleyen Çökelek, yamaç paraşütü sporunun düşünüldüğünden de güvenli olduğunu belirtti.aw729218-03-001.jpgaw729218-04-001.jpg

BÖYLE SOĞUKKANLILIK GÖRÜLMEDİ

Yamaç paraşütüne insanların ilgisinin artmasını istediklerini belirten Nihat Çökelek, “Türk Hava Kurumu'nun Sivas’ta açmış olduğu bir kurs vardı, önce orada eğitimler aldık. Ardından burada tecrübeli arkadaşlardan destek aldık. Bu sporu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Arkadaşımla havalandığımızda beni sakal tıraşı yaptı. Sivas’ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz. Önümüzdeki günler de farklı çalışmalar da yapmayı düşünüyoruz. Bu tarz videoları sosyal medya üzerinden paylaştığımızda çok ilgi görüyor. İnsanların bu spora farklı bir heyecanla yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sporun ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Elimizden de geldiği kadar da bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. aw729218-06-001.jpgaw729218-01-002.jpg

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