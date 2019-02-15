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Metris Cezaevinde yangın paniği

Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Metris Cezaevinde yangın paniği

Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevinde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görülürken yangının çıkış sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

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