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  3. Metro İstanbul açıkladı: M2 hattında arıza meydana geldi, seferlerde sorun var

Metro İstanbul açıkladı: M2 hattında arıza meydana geldi, seferlerde sorun var

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre M2 hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul açıkladı: M2 hattında arıza meydana geldi, seferlerde sorun var

Milyonlarca vatandaşın kullandığı yoğun metro hatlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattında teknik arıza meydana geldi. Konuya ilişkin olarak Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada," M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

 

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı ve seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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