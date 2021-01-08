Metro İstanbul açıkladı: M2 hattında arıza meydana geldi, seferlerde sorun var

Milyonlarca vatandaşın kullandığı yoğun metro hatlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattında teknik arıza meydana geldi. Konuya ilişkin olarak Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada," M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı ve seferlerin normale döndüğü kaydedildi.