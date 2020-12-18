Metro İstanbul seferlerinde değişiklik | 19 - 20 Aralık Metro sefer saatleri

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, pozitif vaka sayılarındaki ani ve hızlı yükseliş, ülkemizde yeni önlemler alınmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge dahilinde alınan tedbirlerden en önemlisi sokağa çıkma kısıtlaması olurken Cuma günü 21.00'de başlayan yasak, Pazartesi sabah 05.00'e dek sürüyor. Bu hafta üçüncü kez uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul metrosunda da 19 - 20 Aralık tarihlerinde sefer değişikliği yapılmasına karar verildi.

19 - 20 ARALIK METRO SEFER SAATLERİ

Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde, duyurular bölümünde yer alan bilgiye göre, 19 - 20 Aralık tarihlerinde uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı dahilinde, raylı ulaşım sistemlerinden olan metronun sefer saat ve sayılarında değişikliğe gidildi. Üretimin aksamaması adına bazı kişiler yasaktan muaf tutulurken bu kişilerin iş yerlerine ulaşımlarını sağlamak adına toplu taşıma araçları da tamamen devre dışı bırakılmadı fakat kalabalığın azalması nedeniyle sefer sayılarında düşüş yapıldı.

İstanbul Metro internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu 18 Aralık Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdak şekilde güncelleme yapılmıştır.



Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;

Sokağa çıkma yasağı metro çalışıyor mu? | Sokağa çıkma yasağı metro saatleri | Hafta sonu metro saatleri İstanbul

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir.

21 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.



Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:





M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

Yasakta tramvaylar çalışıyor mu? | Hafta sonu tramvay saatleri İstanbul





Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır.

21 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.



Hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında Marmaray, metro ve dolmuşlar çalışacak mı?

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

Yasakta taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu taksiler çalışacak mı?



Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

DÜZENLEME YAPILAN İSTASYON VE GİRİŞ - ÇIKIŞLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul’a hizmet vermeye devam edecektir.



En kısa zamanda, İstanbul’un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.