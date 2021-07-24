Metro İstanbul'da yangın paniği: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda klima patladı, seferler durdu!

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışan metro aracında, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu hattaki seferler geçici olarak durduruldu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi. Klima sebebiyle meydana gelen patlamanın ardından bu hattı kullanan yolcularda panik yaşandı.

Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPATILDI

Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı.

Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.