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Metro İstanbul'da yangın paniği: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda klima patladı, seferler durdu!

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Veysel Karani metro istasyonunda klima nedeniyle patlama meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken seferler geçici olarak durduruldu.

Metro İstanbul'da yangın paniği: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda klima patladı, seferler durdu!

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışan metro aracında, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu hattaki seferler geçici olarak durduruldu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi. Klima sebebiyle meydana gelen patlamanın ardından bu hattı kullanan yolcularda panik yaşandı.

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Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Metro İstanbul'da yangın paniği: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda klima patladı, seferler durdu!

YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPATILDI

Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı.

Metro İstanbul'da yangın paniği: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda klima patladı, seferler durdu!

Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

Metro İstanbul'da yangın paniği: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda klima patladı, seferler durdu!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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