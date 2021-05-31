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  3. Metro İstanbul'dan flaş açıklama: M9 Ataköy-Olimpiyat metro seferlerinde değişiklik! Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacak!

Metro İstanbul'dan flaş açıklama: M9 Ataköy-Olimpiyat metro seferlerinde değişiklik! Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacak!

Metro İstanbul yetkililerince Twitter üzerinden yapılan bilgilendirmede, M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı seferlerinin 7 Haziran'a dek Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacağı bilgisi paylaşıldı. İkitelli Sanayi-Bahariye durakları arasında ise İETT otobüslerinin ücretsiz olarak hizmet vereceği aktarıldı.

Metro İstanbul'dan flaş açıklama: M9 Ataköy-Olimpiyat metro seferlerinde değişiklik! Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacak!

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı seferlerinin 7 Haziran tarihine kadar saat 21.00'den itibaren Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacağı duyuruldu. Sefer yapılamayan İkitelli Sanayi-Bahariye arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği aktarıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı seferleri 07 Haziran’a kadar saat 21.00'den itibaren Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacaktır. Sefer yapılamayan İkitelli Sanayi-Bahariye arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir."

 

 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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