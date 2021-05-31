Metro İstanbul'dan flaş açıklama: M9 Ataköy-Olimpiyat metro seferlerinde değişiklik! Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacak!

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı seferlerinin 7 Haziran tarihine kadar saat 21.00'den itibaren Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacağı duyuruldu. Sefer yapılamayan İkitelli Sanayi-Bahariye arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği aktarıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı seferleri 07 Haziran’a kadar saat 21.00'den itibaren Olimpiyat-İkitelli Sanayi arasında yapılacaktır. Sefer yapılamayan İkitelli Sanayi-Bahariye arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir."