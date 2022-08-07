Metro istasyonunda boks ringlerini aratmayacak kavga! Kavga ettiği kişinin kulağını tutup...

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir metroda meydana gelen kavgada iddiaya göre bir kadın taciz edildiğini söyleyerek çevredekilerden yardım istedi. Kadının yardım istemesi sırasında birbenbire tacizci ve diğer kişi arasında kavga çıktı ve ortalık aniden boks ringine döndü. İkilinin tekme tokat yaptığı kavgada birinin diğerine yaptığı şey orrtamı iyice kızıştırdı.

HIRSINI KULAĞINI KOPARARAK ALDI

Kavga esnasında hırsını alamayanlardan birisi tekme tokat dalaştıktan sonra tacizcinin kulağını ısırarak koparttı ve hırsını öyle aldı. Olay sonrası metro istasyonuna çok sayıda eminyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde lk müdehaleyi yapması ardından mağdur kadının tacizciden şikayetçi olması üzeirne emniyet ekipleri kavga eden 2 kişi hakkında da yasal işlem başlattı.