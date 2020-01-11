Metro istasyonunda deprem anonsu: "Derhal istasyonu terk edin"

Bugün meydana gelen şiddetli deprem vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı İstanbul'un bir çok noktasında çeşitli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Öte yandan deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'acil bir durum nedeniyle terk edin' anonsu yapıldığı görüldü.

Deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda yapılan "Sayın yolcularımız lütfen dikkat! Acil bir durum nedeniyle tüm yolcularımızın derhal istasyonu terk etmeleri gerekiyor" anonsu korkuya neden oldu. Vatandaşlar uyarının sebebini ise istasyondan çıktıktan sonra öğrenebildi...