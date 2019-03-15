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  3. Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçükten çıkarılan cenazenin,...

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

CENAZE MEHMET ALİ YALÇIN'A AİT

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçükten çıkarılan cenazenin, bekçi Mehmet Ali Yalçın'a (65) ait olduğu yakınları tarafından teşhis edildi.

Göçük altında kalan diğer bekçi Mehmet Çiftçi'ye (69) ulaşmak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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