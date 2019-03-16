Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (5)
İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine...
ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI
İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı. Çıkantılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DHA
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