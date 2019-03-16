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  3. Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (5)

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (5)

​İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine...

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (5)

ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

​İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı. Çıkantılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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