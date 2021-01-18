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  3. Metro raylarına çıplak olan atlayan adamın akıl almaz ölümü kamerada!

Metro raylarına çıplak olan atlayan adamın akıl almaz ölümü kamerada!

ABD’de çıplak bir adam metro istasyonunda herkesin gözü önünde dans etmeye başladı. Bu duruma sinirlenen bir yolcu ise çıplak adamı engellemek isterken kendini raylarda buldu. Kavgada diğerleri, raylara düşen adamı kurtarırken çıplak adam ise raylara temas ederek elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

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18 Ocak 2021 Pazartesi 09:49
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