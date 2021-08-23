Metro sefer saatleri esnetiliyor! Galatasaray - Hatayspor maçının ardından ek seferler!

Takımlarını desteklemek adına stadyuma giden taraftarlar geç saatte biten müsabakaların ardından evlerine dönüşte problem yaşıyor. Bu kapsamda bugün oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçında da aynı durumun yaşanmaması adın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir karar alındı. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre belirlenen hatlarda gece saatlerinde esneklik yapılacak.

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada:

"Galatasaray - Atakaş Hatayspor karşılaşması bitiminde bugün;

M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı/Kirazlı,

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent,

M9 Bahariye-Olimpiyat

hatlarımızda 00.00 seferlerinden sonra 00.15 ve 00.30'da,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M4 Kadıköy-Tavşantepe,

M5 Üsküdar-Çekmeköy

hatlarımızda 00.00 seferlerinden sonra 00.20, 00.40 ve 01.00'da ek seferler düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.