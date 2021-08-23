Metro sefer saatleri esnetiliyor! Galatasaray - Hatayspor maçının ardından ek seferler!
Bu akşam Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçının ardından taraftarların stadyumdan evlerine dönüşte problem yaşamamaları adına Metro seferlerindeki saatler bugünlük esnetildi. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Takımlarını desteklemek adına stadyuma giden taraftarlar geç saatte biten müsabakaların ardından evlerine dönüşte problem yaşıyor. Bu kapsamda bugün oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçında da aynı durumun yaşanmaması adın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir karar alındı. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre belirlenen hatlarda gece saatlerinde esneklik yapılacak.
Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada:
"Galatasaray - Atakaş Hatayspor karşılaşması bitiminde bugün;
M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı/Kirazlı,
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent,
M9 Bahariye-Olimpiyat
hatlarımızda 00.00 seferlerinden sonra 00.15 ve 00.30'da,
M2 Yenikapı-Hacıosman,
M4 Kadıköy-Tavşantepe,
M5 Üsküdar-Çekmeköy
hatlarımızda 00.00 seferlerinden sonra 00.20, 00.40 ve 01.00'da ek seferler düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.
#MetroDuyuru pic.twitter.com/qjfi4eykDV— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 23, 2021