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  3. Metro Turizm'de taciz skandalı! Muavin 17 yaşındaki kıza bakarak mastürbasyon yaptı

Metro Turizm'de taciz skandalı! Muavin 17 yaşındaki kıza bakarak mastürbasyon yaptı

Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğunun çektiği bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Otobüsteki muavinin yan koltukta kendisini izleyerek mastürbasyon yaptığını fark edince muavini cep telefonuyla kayda aldı. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

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22 Ekim 2020 Perşembe 08:42
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