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  3. Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!

Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!

E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında bir arkadaş grubunda sevgilisine bakıldığı iddia eden kişi ve arkadaşları, yabancı uyruklu şahıslara tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o görüntüler cep telefonu kameralarına anbean kaydedilirken kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı.

E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında yaşanan olayda Beylikdüzü'ne giden bir otobüsteki arkadaş grubundan bir kişi kız arkadaşıma baktın diyerek yabancı uyruklu bir gruba saldırdı. Otobüs içinde başlayan kavga otobüs dışında da tekme ve yumruklarla devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken gruplar, gelen güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dağıtıldı.

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02 Ekim 2020 Cuma 10:12
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