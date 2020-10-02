Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!

E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında bir arkadaş grubunda sevgilisine bakıldığı iddia eden kişi ve arkadaşları, yabancı uyruklu şahıslara tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o görüntüler cep telefonu kameralarına anbean kaydedilirken kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı.