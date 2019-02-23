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Metrobüs kazası kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Metrobüs kazası kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü Haramidere'de seyir halindeki metrobüs, durakta bekleyen önündeki metrobüse çarptı. Birkaç yolcunun hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Haramidere durağında bekleyen bir metrobüs, yolcu indiriyor. Bu sırada durağa yanaşan bir başka metrobüs, hızını alamayarak önündeki metrobüse çarpıyor.

Kaynak: İHA

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