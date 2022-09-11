Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen metrobüs kazası sonrası Ekrem İmamoğlu'nun olay yerine geç gelmesi gündem olmuştu. Başkanın 4.5 saat sonra nerde olduğu ortaya çıktı.

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Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonrası büyük bir kaza meydana gelmişti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aramıştı ancak başkan kazadan 4.5 saat sonra ortaya çıkmıştı. Gündem olan konu sonrası İmamoğlu'nun nerede olduğu ortaya çıktı.

Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!

MADRİGAL KONSERİNE KATILMIŞ

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonrası metrobüste bulunan 99 kişi yaralanmış ve olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri haricinde İstanbul Valisi başta olmak üzere birçok isim gitmişti. Kazada Ekrem İmamoğlu'nun kazanın olduğu saatlerde Eyüp Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen Madrigal ve Can Ozan'ın konserini dinlemeye gittiği öğrenildi.

Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!

Kazanın olması ve üstünden 4.5 saat geçmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun olay yerine gelmesi büyük tepki ile karşılandı ve İmamoğlu vatandaşlar tarafından istifaya çağrıldı.

Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!

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