Metrobüs rehin mi alındı? | Haramidere metrobüs durağında rehin alınan metrobüste son durum ne? Haramidere metrobüs durağında hareketlilik yaşandı. özel harekat polisleri operasyon için hazır bekledi. Peki Metrobüs rehin mi alındı? | Haramidere metrobüs durağında rehin alınan metrobüste son durum ne? İşte detaylar...

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Haramidere metrobüs durağında hareketlilik yaşandı. özel harekat polisleri operasyon için hazır bekledi. Peki Metrobüs rehin mi alındı? | Haramidere metrobüs durağında rehin alınan metrobüste son durum ne? İşte ayrıntılar... METROBÜS REHİN Mİ ALINDI? Bıçaklı bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. HARAMİDERE METROBÜS DURAĞINDA REHİN ALINAN METROBÜSTE SON DURUM NE? Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır bekledi. Şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Bıçakla metrobüse giren kişi dışarı çıkarılarak gözaltına alındı. Şahıs ambulansa bindirildi. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi. Berkem Temizel Gece Editörü Haramidere metrobüsmetrobüsrehinerehine krizi