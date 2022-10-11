Metrobüs Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metrobüs Şoförü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Metrobüs Şoförü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Metrobüs Şoförü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Metrobüs Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metrobüs Şoförü görev tanımı nedir, Metrobüs Şoförü ne iş yapar, Metrobüs Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metrobüs Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metrobüs Şoförü Tanımı;

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Metrobüs Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metrobüs Şoförü Maaşları

Metrobüs Şoförü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Metrobüs Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metrobüs Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Metrobüs Şoförü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8331.04

Meslek Adı :

Metrobüs Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otobüs Ve Tramvay Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metrobüs adı verilen araçla şehir içi yolcu taşımacılığı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metrobüs Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın genel bir kontrolünü yapmak,

b) Aracın iç ve dış temizliğini kontrol etmek,

c) Araca binerek aracı garajdan çıkarmak ve seferin başlayacağı ilk durağa gitmek,

d) Kapıları açarak durakta bulunan yolcuların araca binmesini sağlamak,

e) Tüm yolcuların araca binmesinden sonra kapıyı kapatarak, sefere başlamak,

f) Bir sonraki durağa gelindiğinde aracı güvenli bir şekilde durdurarak kapıları açmak durakta bekleyen yolcuların araca binmesini, durakta inecek yolcuların araçtan inmesini beklemek,

g) Bekleyen yolcuların araca binmesi ve inecek yolcuların inmesini takiben aynalardan kapı önlerinde kimsenin bulunmadığını kontrol ederek kapıları kapatmak ve aracı hareket ettirmek,

h) Aynı işlemi sefer tamamlanana kadar her durakta tekrar etmek,

i) Seferin tamamlanmasını müteakip son durakta tüm yolcuların aracı boşaltmasını beklemek,

j) Tüm yolcular araçtan indikten sonra aracın içini kontrol ederek yolcular tarafından unutulan bir eşya olup olmadığı ve araca herhangi bir zarar verilip verilmediğini kontrol etmek,

k) Eğer yolcular tarafından unutulan bir eşya varsa durak alanında bulunan hareket amirliğine teslim etmek,

l) Seyir Cetvelini doldurarak imzalamak ve Hareket Amirliğine teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Metrobüs Şoförü maaşlarına ek olarak sizlerde Metrobüs Şoförü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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