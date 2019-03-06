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Metrobüste sabah çorba sürprizi

Avcılar'da sabah işe ve okula gitmek için metrobüse binen vatandaşlara AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından çorba ikramı yapıldı.

Metrobüste sabah çorba sürprizi

Avcılar'da sabah işe ve okula gitmek için metrobüse binen vatandaşlara AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından çorba ikramı yapıldı.

Avcılar'da sabahın ilk ışıklarında metrobüsle evine ve iş yerine giden vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından yüzlerce vatandaşa çorba ikram edildi. Havanın serin olduğu saatlerde vatandaşlar ikram edilen sıcak çorba ile içlerini ısıttı.

Kaynak: İHA

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