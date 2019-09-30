Metrobüste yangın çıktı, seferler aksadı

Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Darülaceze- Perpa durağı Söğütlüçeşme istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine metrobüs şoförü yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise metrobüs şoförünün yangın tüpüyle söndürdüğü yangında soğutma çalışması yaptı.

Motor kısmında meydana gelen yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametinde seferler yaklaşık yarım saat süreyle durdu. Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.

Kaynak: İHA